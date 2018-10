US-Heimatschutzministerin rät Flüchtlingen: "Kommt nicht!"

US-Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen hat auf dem Weg in die USA befindliche Migranten aufgerufen, ihre Pläne zu ändern. "Meine allgemeine Botschaft an diese Karawane ist: Kommt nicht!", sagte Nielsen am Sonntag dem US-Sender Fox News. "Ihr werdet nicht hereingelassen. Es gibt einen Weg der Migration in dieses Land, der rechtens ist, und dieser ist es nicht."

SN/APA (AFP)/GUILLERMO ARIAS Nach einer Polizeisperre ziehen tausende Migranten nun weiter