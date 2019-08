US-Höchstrichterin Ginsburg wegen Tumor behandelt

Die Justiz-Ikone und Richterin am obersten US-Gericht, Ruth Bader Ginsburg, ist wegen eines bösartigen Tumors in der Bauchspeicheldrüse behandelt worden. Zu diesem Zeitpunkt sei keine weitere Behandlung erforderlich, hieß es am Freitag in einer Mitteilung des Gerichts. Es gebe keine Hinweise auf eine Erkrankung an anderer Stelle im Körper der 86-Jährigen.

SN/APA (AFP/Archiv)/MANDEL NGAN Ginsburg litt unter einer Geschwulst in der Bauchspeicheldrüse