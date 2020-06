US-Justizminister: Trump feuerte Bundesanwalt für Manhattan

US-Präsident Donald Trump hat den einflussreichen Bundesanwalt für Manhattan, Geoffrey Berman, gefeuert. Dies teilte US-Justizminister Bill Barr am Samstag mit. Barr hatte bereits am Freitagabend den Rücktritt Bermans verkündet, was dieser aber vehement bestritt.

