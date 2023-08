US-Justizministerium setzt Sonderermittler zu Biden-Sohn ein

US-Justizminister Merrick Garland setzt einen Sonderermittler zu Untersuchungen gegen den Sohn von Präsident Joe Biden ein. Garland informierte am Freitag in Washington über den Schritt gegen Hunter Biden.

Wie Garland bei einer Pressekonferenz sagte, erhält Staatsanwalt David Weiss aus Delaware, der bereits die Ermittlungen gegen Hunter Biden leitet, den Status eines Sonderermittlers. Weiss selbst habe darum gebeten, seine Ermittlungen als Sonderermittler fortzusetzen, sagte Garland. Deswegen und angesichts der "außergewöhnlichen Umstände" des Falls sei er zu dem Schluss gekommen, dass dies im öffentlichen Interesse sei.

Dem Präsidentensohn werden Verstöße gegen das Steuer- und Waffenrecht zur Last gelegt. Die oppositionellen Republikaner werfen dem 53-Jährigen zudem vor, in der Vergangenheit die wichtige Stellung seines Vaters für Geschäfte unter anderem in der Ukraine und in China ausgenutzt zu haben.