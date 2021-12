US-Kampfeinsatz im Irak geht offiziell zu Ende

Am Freitag endet vier Jahre nach dem militärischen Sieg gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) offiziell der Kampfeinsatz der USA im Irak. De facto war er bereits Mitte Dezember beendet worden. Künftig soll es nur noch eine Gruppe von Militärberatern der internationalen Anti-IS-Koalition geben, die die Sicherheitskräfte des Irak unterstützen. Der Einsatz des Bündnisses hatte begonnen, nachdem der IS 2014 große Gebiete im Norden und Westen des Irak überrannt hatte.

SN/APA/CENTCOM/STAFF SGT. DANIEL ST Damaliger iranischer Premier Al-Abadi mit US-General Dempsey 2015