US-Kampfjet über der Nordsee abgestürzt - Pilot tot

Ein US-Kampfflugzeug ist am Montag vor der englischen Küste in die Nordsee gestürzt. Das teilte eine in Großbritannien stationierte Einheit der US-Airforce mit. Es handelt sich demnach um ein Flugzeug vom Typ F-15C. An Bord der Maschine war ein Pilot, er wurde bei dem Unglück getötet. Seine Leiche sei entdeckt worden, gab die US-Armee am Montagabend bekannt. Die Unglücksursache ist noch unbekannt.

SN/AFP Eine Maschine dieses Typs ist über der Nordsee abgestürzt.