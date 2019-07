US-Katholiken protestieren gegen Migrantenkinder-Behandlung

Mehrere hundert katholische Aktivisten haben am Freitag vor den Stufen des Kapitols in Washington gegen die "unmenschliche Behandlung" von Einwandererkindern an der Südgrenze zu Mexiko demonstriert. Sicherheitskräfte hätten mehr als 70 Teilnehmer der Demonstration wegen zivilen Ungehorsams festgenommen, berichtete der katholische Pressedienst CNS am Freitag.

SN/APA (AFP)/BRENDAN SMIALOWSKI Protestierende Ordensleute wurden mit Handfesseln abgeführt