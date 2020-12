US-Kongress will Truppenabzug aus Deutschland blockieren

Der US-Kongress will den von Präsident Donald Trump geplanten Abzug von 12.000 US-amerikanischen Soldaten aus Deutschland vorerst blockieren. Das geht aus dem Entwurf für das Gesetzespaket zum US-Verteidigungsbudget hervor, auf den sich Demokraten und Republikaner in beiden Kammern im Kongress am Donnerstag einigten. Dort heißt es, der US-Verteidigungsminister müsse in einem Bericht an den Kongress darlegen, ob ein solcher Abzug im nationalen Interesse der USA wäre.

SN/APA (AFP)/BRENDAN SMIALOWSKI US-Präsident Trump hat den Truppenabzug angeordnet