US-Kongresswahl stellt Weichen für Trumps zweite Amtshälfte

Bei den Kongresswahlen am Dienstag in den USA werden die Weichen für die zweite Amtshalbzeit von Präsident Donald Trump gestellt. Gewählt werden sämtliche 435 Abgeordneten des Repräsentantenhauses sowie 35 der 100 Senatoren. Erste Wahllokale öffnen am Dienstag an der Ostküste um 6.00 Uhr (Ortszeit, 12.00 Uhr MEZ).

SN/APA (AFP)/SAUL LOEB Für Donald Trump wird es heute ernst