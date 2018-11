US-Kongresswahl - Sturm auf eine Männer-Bastion

Die Frauen sind auf dem Vormarsch. Immer mehr engagieren sich in der US-amerikanischen Innenpolitik, mobilisiert durch die "Me Too"-Bewegung und einen Präsidenten, der sich darüber lustig macht. Aber auch nach den Halbzeit-Wahlen bleiben die Frauen in der Minderheit. Noch.

435 Sitze hat das Repräsentantenhaus, nur 84 sind von Frauen besetzt. Und auch im Senat sind die Frauen mit nur 23 der insgesamt 100 Sitze stark unterrepräsentiert. Jetzt aber setzen die Frauen zum Sturm auf diese Männer-Bastion an, auch wenn die Aussicht, eine Geschlechterparität zu erzielen, doch sehr gering ist. Für das Repräsentantenhaus kandidieren 237 Frauen (185 Demokratinnen und 52 Republikanerinnen), um die 35 jetzt zur Wahl stehenden Sitze im Senat bewerben sich 23 Frauen (15 Demokratinnen, acht Republikanerinnen).

Auch im Rennen um die 39 zu vergebenden Gouverneursposten in in Bundesstaaten mischen 16 Frauen (zwölf Demokratinnen, vier Republikanerinnen) mit. Vor allem für die Demokraten sind das Rekordzahlen.

Hier eine kleine Auswahl an Kandidatinnen, die für historische Premieren sorgen könnten:

Ilhan Omar, Demokratin aus Minnesota





Die 37-Jährige kommt aus Somalia und ist Muslima. Und sie hat beste Chancen, in das Repräsentantenhaus einzuziehen. In allem Umfragen lag sie klar vor ihrer republikanischen Kontrahentin Jennifer Zielinsky. Dabei war es schon eine Sensation, als Ilhan Omar 2016 als erste somali-amerikanische Muslima in das Repräsentantenhaus von Minnesota gewählt wurde. Ihre Kandidatur ist ein Signal in Zeiten zunehmender Islamfeindlichkeit, die vor allem von der politischen Rechten geschürt wird. Omar kam in den 90er-Jahren in die USA, zuvor hatte sich schon vier Jahre in einem Flüchtlingslager in Kenia gelebt.

Kyrsten Sinema, Demokratin aus Arizona

Die 42-Jährige war schon bisher als Abgeordnete im Repräsentantenhaus, jetzt bewirbt sie sich um einen Senatssitz, den bisher ein Republikaner innehatte. Schon deshalb wäre ihr Sieg eine Sensation. Und ein Triumph für die Demokratische Partei. Bemerkenswert ist aber auch, dass mit Kyrsten Sinema erstmals eine offen bisexuelle Kandidatin in den Senat einziehen würde. In Umfragen lag sie zuletzt nur hauchdünn vor ihrer republikanischen Konkurrentin.

Alexandria Ocasio-Cortez, Demokratin aus New York

Erst 29 Jahre jung ist die Kandidatin für das Repräsentantenhaus. Ihr Sieg gilt als so gut wie sicher. Bei den Vorwahlen hatte sie sich gegen den bisherigen Amtsinhaber durchgesetzt, jetzt dürfte sie als jüngste Frau in den US-Kongress einziehen. Ocasio-Cortez hat puerto-ricanische Wurzen, ist in der Bronx aufgewachsen und geht mit einem linken Programm in die Wahl, das vor allem ein Job-Garantie-Programm und eine Krankenversicherung für alle umfasst. Ihre Gegner nennen sie "Sozialistin", was in Amerika einer Beleidigung gleichkommt.

Deb Haaland, Demokratin aus New Mexico





Die 57-Jährige wäre die erste Frau im Repräsentantenhaus, die zu den Native Americans, den Ureinwohnern, zählt. Wie ihre Mutter gehört sie dem Laguna-Pueblo-Stamm an. Sie war bereits Vorsitzende der Demokratischen Partei in New Mexico und hatte sich in der Kampagne zur Wiederwahl Barack Obamas engagiert. Sie fordert einen Mindestlohn von 15 Dollar pro Stunde und einen kostenlosen Zugang zur Universität.

Christine Hallquist, Demokratin aus Vermont

Auch das wäre eine Premiere. Und eine Sensation: Christine Hallquist, die sich um das Gouverneursamt bewirbt, wäre amerikaweit die erste Transgender-Frau in diesem Amt. In den Umfragen lag die 62-Jährige zwar zuletzt deutlich zurück, doch schon ihre Kandidatur verdient das Prädikat "historisch". Als Motiv für ihr Antreten nennt sie den Wahlsieg Donald Trumps und dessen Bemühungen, Transgender-Rechte wieder rückgängig zu machen.

Stacey Abrams, Demokratin aus Georgia

Noch nie war eine Schwarze Gouverneurin in einem US-Bundesstaat, die 44-jährige Stacey Abrams könnte die erste sein. Sie war bisher Oppositionsführerin im Repräsentantenhaus von Georgia. Die Vorwahlen gewann sie zwar noch mit 76 Prozent, ob sie sich gegen den Republikaner Brian Kemp durchsetzen kann, ist mehr als ungewiss. Der muss sich als Leiter der Wahlbehörde den Vorwurf gefallen lassen, Afroamerikaner bei der Wählerregistrierung benachteiligt zu haben.

Kristi Noem, Republikanerin aus South Dakota

Um ihre Premiere musste dann doch noch zittern: Die 46-Jährige, die für etwas frischen Wind in den verstaubten Reihen der Republikaner sorgt, könnte die erste Gouverneurin in South Dakota werden. Eigentlich sollte ihr Sieg in dem ultrakonservativen Bundesstaat gesetzt sein, doch zuletzt holte der demokratische Kandidat Billie Sutton deutlich auf.

