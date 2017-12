US-Luftangriff in Somalia tötete 13 Al-Shabaab-Kämpfer

Bei einem Luftangriff des US-Militärs auf die Terrormiliz Al-Shabaab in Somalia sind nach US-Angaben 13 Islamisten getötet worden. Der Angriff habe sich am Sonntag in der Früh im Süden des Landes ereignet, teilte die für Afrika-Einsätze zuständige Kommandozentrale des US-Militärs in Stuttgart mit.

Das US-Militär unterstützt die somalischen Streitkräfte und eine Truppe der Afrikanischen Union gegen Al-Shabaab und hat seine Einsätze gegen die mit Al-Kaida verbundene Terrororganisation zuletzt deutlich ausgeweitet. Die sunnitischen Fundamentalisten wollen in dem Land am Horn von Afrika einen sogenannten Gottesstaat errichten. (Apa/Dpa)