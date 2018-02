US-Militär greift regierungsnahe Kräfte in Syrien an

Das US-Militär hat in Syrien einen Luftangriff auf regierungsnahe Kräfte geflogen. Diese hätten zuvor ein Hauptquartier der Syrischen Demokatischen Kräfte (SDF) angegriffen, teilte die von den USA angeführte Anti-IS-Koalition in der Nacht auf Donnerstag mit. Der Vorfall ereignete sich demnach am Mittwoch im mittleren Euphrat-Tal. Mehr als 100 Menschen kamen ums Leben.

SN/apa (afp) Kein Frieden in Sicht: Die Zerstörung in Syrien geht weiter.