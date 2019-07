US-Politiker will nicht allein mit Reporterin reden - und löst Sexismus-Debatte aus

Robert Forster ist gerade auf Wahlkampftour im US-Bundesstaat Mississippi. Der Republikaner will Gouverneur werden. Doch was er nicht will: Ein Interview allein mit einer Frau führen. Die Reporterin sieht sich benachteiligt. Zwei Jahre nach #MeToo entbrennt damit eine neue Sexismus-Debatte in den USA.

SN/AP Hat Angst vor falschen Beschuldigungen, wenn er allein mit einer Frau ist: Republikaner Robert Foster.