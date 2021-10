US-Präsident Biden bei Papst Franziskus

US-Präsident Joe Biden ist zu einer Audienz bei Papst Franziskus eingetroffen. Auf dem Programm im Vatikan standen für Biden und seine Frau Jill am Freitag zunächst eine Privataudienz, gefolgt von einem erweiterten politischen Treffen. Im Anschluss an das etwa einstündige Treffen sollte Biden - der erst zweite katholische Präsident in der US-Geschichte - noch ein Gespräch mit Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin haben.

SN/APA/AFP/TIZIANA FABI US-Präsident Biden (links) im Vatikan