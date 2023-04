US-Präsident Biden kommende Woche in Nordirland und Irland

Mit einem mehrtägigen Besuch in der britischen Provinz Nordirland und im EU-Mitgliedstaat Irland will US-Präsident Joe Biden die Beziehungen zur "Grünen Insel" hervorheben. Vorfahren des 80-Jährigen wanderten einst von Irland in die USA aus. Der Präsident werde sich am 11. und 12. April in der nordirischen Hauptstadt Belfast aufhalten und dort die erzielten Fortschritte seit dem Karfreitagsabkommen vor 25 Jahren würdigen, teilte das Weiße Haus in Washington am Mittwoch mit.

BILD: SN/APA/AFP/MANDEL NGAN US-Präsident hat irische Wurzeln