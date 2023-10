US-Präsident Biden reist am Mittwoch nach Israel

Elf Tage nach dem verheerenden Terrorangriff der islamistischen Hamas wird US-Präsident Joe Biden am Mittwoch zu einem Solidaritätsbesuch in Israel erwartet. Geplant ist unter anderem ein Gespräch mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu. Noch am gleichen Tag will Biden nach Jordanien weiterreisen, um dort mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas, Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi und dem jordanischen König Abdullah II. zusammen zu kommen.

BILD: SN/APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI Biden reist kurz nach Au§enminister Blinken auch nach Israel