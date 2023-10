US-Präsident Biden besucht am Mittwoch Israel und Jordanien

US-Präsident Joe Biden wird am Mittwoch Israel besuchen. Das kündigte Außenminister Antony Blinken am Dienstag an. Biden werde Gespräche mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu führen und klarstellen, dass Israel das Recht habe, sich selbst zu verteidigen. Noch am gleichen Tag wolle Biden nach Jordanien weiterreisen, um dort den palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas und den jordanischen König Abdullah II. zu treffen, teilte das Weiße Haus mit.

BILD: SN/APA/AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLD Biden will Israels Recht auf Selbstverteidigung bekräftigen