US-Präsident Biden reist zu historischem Besuch nach Vietnam

US-Präsident Joe Biden reist im Anschluss an den G20-Gipfel in Indien weiter in die vietnamesische Hauptstadt Hanoi. Dort wird er am Sonntag unter anderem vom Generalsekretär der Kommunistischen Partei, Nguyen Phu Trong, empfangen. Bei den Gesprächen sollen etwa die wirtschaftspolitische Zusammenarbeit, die Bekämpfung des Klimawandels und die Stabilität in der Region Themen sein.

BILD: SN/APA/AFP/NHAC NGUYEN Biden hoch im Kurs bei den früheren Kriegsgegnern