US-Präsident Biden veröffentlicht Steuererklärung

US-Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris haben ihre Steuererklärungen für 2022 veröffentlicht. Demnach hatte das Ehepaar Biden ein zu versteuerndes Einkommen von 534.912 Dollar (rund 488.000 Euro). Darauf zahlten die Bidens knapp 170.000 Dollar Steuer. Vor steuerwirksamen Abschreibungen lag das Einkommen des Ehepaars laut dem Dokument bei knapp 580.000 Dollar. Harris und ihr Mann Doug Emhoff zahlten auf gut 456.000 Dollar Einkommen rund 120.000 Dollar Steuer.

Die Steuererklärung von US-Präsidenten ist spätestens seit Bidens Amtsvorgänger Donald Trump ein Politikum. Jahrelang hatte sich Trump gegen die Herausgabe seiner Steuererunterlagen gewehrt und war sogar bis vor den Obersten Gerichtshof der USA gezogen, um eine Herausgabe zu verhindern. Am Ende unterlag er jedoch und der Haushaltsausschuss des Repräsentantenhauses veröffentlichte Trumps Steuererklärungen der Jahre 2015 bis 2020. Demnach machte Trump teilweise Verluste und Gewinne in zweistelliger Millionenhöhe. In einigen Jahren zahlte er laut den Unterlagen nur wenig bis gar keine Steuern. Der Immobilienunternehmer Trump hatte stets versucht, sich als erfolgreicher Geschäftsmann darzustellen. Die Steuererklärungen offenbaren jedoch massive Defizite.

Das Thema Steuern ist für Trump ein wunder Punkt. Erst vergangene Woche wurde er in New York von der Staatsanwaltschaft zu seinen Geschäftspraktiken befragt. Ihm, dem nach ihm benannten Unternehmen und seinen drei Kindern Donald Junior, Eric und Ivanka wird vorgeworfen, Vermögenswerte je nach Bedarf größer oder kleiner dargestellt zu haben, unter anderem um weniger Steuern zu zahlen.