US-Präsident Biden will Vietnam in Kürze besuchen

US-Präsident Joe Biden hat verkündet, "in Kürze" nach Vietnam zu reisen, um die gegenseitigen Beziehungen zu stärken. Er plane diesen Besuch, weil Vietnam "die Beziehungen zu den USA ändern und ein Partner werden" wolle, sagte Biden am Dienstag (Ortszeit) bei einer Ansprache im US-Staat New Mexico. Derzeit fänden viele Veränderungen auf der Welt statt und "wir haben die Möglichkeit, die Dynamik zu verändern", sagte Biden.

BILD: SN/APA/AFP/MANDEL NGAN Biden will Beziehungen zu Vietnam verbessern