US-Präsident Donald Trump begann Besuch in Indien

US-Präsident Donald Trump ist zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Indien eingetroffen. Der indische Premierminister Narendra Modi begrüßte Trump am Montag nach der Ankunft in der westlichen Stadt Ahmedabat im Bundesstaat Gujarat. Es war Trumps erste Reise nach Indien als Präsident.

SN/APA (AFP)/MANDEL NGAN Trump auf seiner ersten Reise nach Indien freudig begrüßt