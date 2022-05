US-Präsident Joe Biden besucht Buffalo nach Todesschüssen

Nach den tödlichen Schüssen auf zehn Menschen in der Stadt Buffalo besucht US-Präsident Joe Biden am Dienstag den Ort im Nordwesten des Staates New York. Er wolle dort gemeinsam mit seiner Frau Jill mit der Gemeinde trauern, hatte das Weiße Haus mitgeteilt. Details zu dem Besuch waren am Montag zunächst noch nicht bekanntgegeben worden. Am Samstag hatte ein Schütze in einem Supermarkt das Feuer eröffnet, zehn Menschen erschossen und drei weitere verletzt.

Die Ermittler gehen von einem rassistischen Motiv aus - 11 der 13 Opfer waren Schwarze. Der 18-jährige Beschuldigte wurde noch am Tatort festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft und soll am Donnerstag wieder vor einem Richter erscheinen.