US-Präsident Trump begann umstrittenen Besuch in Kenosha

US-Präsident Donald Trump ist zu seinem umstrittenen Besuch in der nach Schüssen auf einen Afroamerikaner von Unruhen erschütterten Stadt Kenosha eingetroffen. Nach seiner Landung auf einem nahe gelegenen Flughafen am Dienstag machte sich seine Autokolonne auf den Weg in den Ort im Staat Wisconsin. Kenosha ist zu einem Brennpunkt der Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt geworden.

SN/AFP (Archiv)/KEREM YUCEL Anti-Rassismus-Proteste in Kenosha