US-Präsident Trump beschränkt das Asylrecht

Zur Begrenzung der illegalen Zuwanderung aus Zentralamerika hat US-Präsident Donald Trump am Freitag eine Verschärfung des Asylrechts in Kraft gesetzt. Vorläufig dürfen nur noch solche Menschen in den USA Asyl beantragen und gewährt bekommen, die legal einreisen. Trump begründete die Maßnahme damit, dass die "Massenmigration" das Einwanderungssystem und den Grenzschutz der USA überlasteten.

SN/APA (AFP)/NICHOLAS KAMM Donald Trump warnt vor einer Massenmigration