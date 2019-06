US-Präsident Trump in Südkorea eingetroffen

Nach seiner Teilnahme am G-20-Gipfel in Japan ist der US-Präsident Donald Trump am Samstag in Südkorea eingetroffen. Am Abend (Ortszeit) war ein Essen mit Präsident Moon Jae-in in dessen Amtssitz in Seoul geplant.

SN/APA (AFP)/LUDOVIC MARIN Trump will in Seoul über den Nordkorea-Konflikt reden