US-Präsident Trump reist am Dienstag nach Kenosha

US-Präsident Donald Trump will am Dienstag nach Kenosha im Bundesstaat Wisconsin reisen und damit den jüngsten Brennpunkt der Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt in den Vereinigten Staaten besuchen. Trump wolle sich dort mit Polizeivertretern treffen und sich ein Bild von den Schäden in der 100.000-Einwohner-Stadt machen, teilte das Präsidialamt am Samstag mit.

SN/APA (AFP)/KEREM YUCEL Viele Menschen in Kenosha werden Trump wohl nicht freundlich begrüßen