US-Präsident Trump verkündet Beendigung des "Shutdown"

US-Präsident Donald Trump hat eine Einigung im Haushaltsstreit verkündet. Er habe mit den Abgeordneten eine vorläufige Vereinbarung erzielt, mit der die Regierungsverwaltung ihre Arbeit wieder aufnehmen könne, sagte Trump am Freitag in Washington. Einen entsprechenden Übergangshaushalt werde er in Kürze abzeichnen.

SN/APA (AFP)/MANDEL NGAN Der Shutdown dürfte bald vorüber sein