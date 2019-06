US-Präsident Trump zum Gipfel in Osaka eingetroffen

US-Präsident Donald Trump ist am Donnerstag zum Treffen der Staats- und Regierungschefs der G20-Länder im japanischen Osaka eingetroffen. Er landete am frühen Abend an Bord der Regierungsmaschine Air Force One auf dem Flughafen der japanischen Wirtschaftsmetropole. Trump will sich am Rande des Gipfels mit insgesamt neun Staats- und Regierungschefs zu bilateralen Gesprächen treffen.

Es sind einige bilaterale Treffen am Rande des Gipfels geplant