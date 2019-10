US-Präsident verteidigte Truppenabzug aus Nordsyrien

Mit einem gewagten historischen Vergleich hat US-Präsident Donald Trump den Abzug von US-Soldaten aus Nordsyrien verteidigt. Die jetzt von einer türkischen Militäroffensive betroffenen Kurden hätten die USA schließlich nicht im Zweiten Weltkrieg und bei der Alliierten-Landung in der Normandie 1944 unterstützt. Die Kurden würden vielmehr für "ihr Land" kämpfen, so Trump am Mittwoch in Washington.

SN/APA (AFP)/BRENDAN SMIALOWSKI Trump: Kurden "haben uns nicht mit der Normandie geholfen"