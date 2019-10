US-Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders hatte Herzinfarkt

Drei Tage nach einer Herz-Operation hat das Team des demokratischen Präsidentschaftsbewerbers Bernie Sanders erklärt, dass der Kandidat einen Herzinfarkt erlitten hatte. Der 78-Jährige wurde demnach am Freitag aus einem Krankenhaus in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada entlassen. Er erklärte, es gehe ihm gut und er freue sich, nach einer kurzen Pause bald "wieder an die Arbeit zu gehen".

SN/APA (AFP)/JOSH EDELSON Bernie Sanders werden wenig Chancen auf Kandidatur eingeräumt