US-Präsidentschaftsbewerber Biden im Aufwind

Der US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden geht gestärkt in den Superwahltag "Super Tuesday". Der frühere Vizepräsident erhielt nach seinem Vorwahlerfolg in South Carolina am Montag die Unterstützung der Senatorin Amy Klobuchar, die aus dem Präsidentschaftsrennen der Demokraten ausstieg. Medienberichten zufolge könnte sich auch Ex-Bewerber Pete Buttigieg hinter Biden stellen.

SN/APA (AFP/GETTY)/Callaghan O'Hare Joe Biden erhielt Unterstützung von Amy Klobuchar