US-Regierung hat Bestätigung für C-Waffen-Angriff in Syrien

Die US-Regierung hat nach eigenen Angaben Belege für einen Chemiewaffen-Angriff der Truppen von Syriens Machthaber Bashar al-Assad im Mai. Die Regierungstruppen hätten bei einem Angriff in der Rebellenbastion Idlib im Nordwesten Syriens am 19. Mai Chlorgas eingesetzt, sagte US-Außenminister Mike Pompeo am Donnerstag.

SN/APA (AFP/Getty)/Drew Angerer US-Au§enminister Mike Pompeo spricht von Beweisen