US-Regierung mit einstweiliger Verfügung gegen Bolton-Buch

Die US-Regierung hat ihr juristisches Vorgehen gegen die Veröffentlichung eines Buches des früheren Sicherheitsberaters John Bolton verschärft. Das Justizministerium in Washington beantragte am Mittwoch bei Gericht, die Publikation per einstweiliger Verfügung zu stoppen.

SN/APA (Archiv/AFP)/SAUL LOEB Bolton war Trumps Nationaler Sicherheitsberater