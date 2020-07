US-Regierung schickt Sicherheitskräfte nach Chicago

Die US-Regierung wird "Hunderte" Sicherheitskräfte nach Chicago verlegen. Damit solle einer Welle der Gewalt in der Millionenmetropole begegnet werden, erklärte US-Präsident Donald Trump am Mittwoch im Weißen Haus. In Chicago habe es zuletzt eine "schockierenden Explosion an Tötungen" und Gewaltverbrechen mit Schusswaffengebrauch gegeben, sagte Trump. "Dieses Blutvergießen muss ein Ende haben."

SN/APA (AFP/Getty)/CHIP SOMODEVILLA "Dieses Blutvergie§en muss ein Ende haben", so Trump