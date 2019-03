US-Regierung will Abrüstungsabkommen mit Nordkorea bis 2020

Trotz des gescheiterten Gipfels mit Nordkorea strebt die US-Regierung eine Vereinbarung über die atomare Abrüstung des Landes bis zum Ende der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump 2020 an. Dies sei der Zeitplan, auf den man hinarbeite, sagte ein hochrangiger Mitarbeiter des US-Außenministeriums am Donnerstag (Ortszeit) in Washington.

SN/APA (AFP/KCNA VIA KNS)/KCNA VIA Das letzte Gipfeltreffen ging ohne Abschlusserklärung zu Ende