US-Repräsentantenhaus erneut gegen Trumps Notstandserklärung

Im Streit über eine Mauer an der US-Grenze zu Mexiko hat nach dem Senat auch das Repräsentantenhaus erneut gegen den von Präsident Donald Trump verhängten Notstand gestimmt. Die von den Demokraten dominierte Kongress-Kammer votierte am Freitag in Washington mit 236 zu 174 Stimmen für eine Resolution, die den Notstand beenden würde.

SN/APA (AFP)/JIM WATSON Präsident Trump dürfte von seinem Veto Gebrauch machen