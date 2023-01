US-Repräsentantenhaus kommt nach Wahlchaos erneut zusammen

Nach mehreren ergebnislosen Wahlgängen bei der Abstimmung über den mächtigsten Posten im amerikanischen Parlament ist das US-Repräsentantenhaus erneut zusammengekommen. Die Abgeordneten versammelten sich am Mittwoch in der Kammer in der US-Hauptstadt Washington. Am Dienstag hatte der Republikaner Kevin McCarthy die erforderliche Mehrheit bei der Wahl zum Vorsitzenden der Parlamentskammer dreimal verfehlt, weil ihm diverse Parteikollegen die Unterstützung verweigerten.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/C Im Kongress geht es weiter