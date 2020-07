US-Republikaner sagen Nominierungsparteitag in Florida ab

Der Nominierungsparteitag für US-Präsident Donald Trump soll nur noch in einem kleineren Rahmen im US-Staat North Carolina stattfinden. Die Veranstaltungen in Florida seien abgesagt, kündigt Trump am Donnerstag an. Jetzt sei nicht die Zeit dafür. Er werde seine Nominierungsrede in einer "anderen Form" halten, einen Ort nannte er nicht.

Ursprünglich sollte die gesamte Wahlparty in North Carolina stattfinden. Der Gouverneur hatte es jedoch abgelehnt, die Auflagen zum Gesundheitsschutz abzuschwächen. Die Republikaner verlegten darauf hin den größten Teil der vom 24. bis zum 27. August geplanten Veranstaltung nach Jacksonville. Florida gehört jedoch zu den Bundesstaaten, die am stärksten von der Seuche getroffen wurden. Quelle: Apa/Ag.