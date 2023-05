US-Republikaner: Warum sich Ron DeSantis nicht behaupten kann

Donald Trump hat seine erste juristische Niederlage erlebt, weitere Verfahren sind anhängig. Wieso kommt sein größter parteiinterner Rivale nicht gegen ihn an?

Ron DeSantis, Gouverneur in Florida, schien genau das zu sein, was die Partei suchte.

In nur knapp einem Jahr werden in den USA die Vorwahlen um die Präsidentschaft ausgefochten sein. Auf Seiten der Demokraten steigt wieder Joe Biden in den Ring. Trotz seiner eher bescheidenen Zustimmungswerte von 41 Prozent blickt der amtierende Präsident mit einiger Zuversicht in den kommenden Wahlkampf. Vorausgesetzt, seine Gesundheit spielt mit. Bidens Optimismus ist nicht ganz unbegründet. Mindestens zwei Mal hat er seinen wahrscheinlichen Widersacher Donald Trump bereits in die Schranken gewiesen. Nur 29 Prozent der Amerikaner wünschen sich, dass ...