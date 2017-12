Ein US-Bundesrichter hat die von US-Präsident Donald Trump angeordnete Aussetzung des Familiennachzugs für Flüchtlinge aus bestimmten muslimischen Ländern für ungültig erklärt. James Robart wies die Behörden in seinem am Samstag ergangenen Urteil an, die Einreiseanträge von Ehepartnern und unverheirateten Kindern wieder zu bearbeiten und den Berechtigten die Einreise in die USA zu ermöglichen.

SN/APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI US-Präsident Donald Trump.