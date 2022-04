US-Richterin hob Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr auf

Eine Bundesrichterin in den USA hat am Montag die landesweite Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln für illegal erklärt und aufgehoben. Richterin Kathryn Kimball Mizelle aus Tampa im US-Bundesstaat Florida erklärte, die Gesundheitsbehörde CDC habe ihre Befugnisse überschritten, indem sie eine Maskenpflicht verhängt habe. Zudem habe die Behörde ihre Entscheidung nicht angemessen begründet. Zunächst blieb unklar, welche unmittelbaren Folgen die Entscheidung hat.

SN/APA/dpa/Sina Schuldt FFP2-Maske