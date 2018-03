US-Sanktionen gegen Russland wegen Wahlkampfeinmischung

Die US-Regierung hat scharfe Sanktionen gegen Moskau wegen der mutmaßlichen russischen Einmischungen in den US-Wahlkampf 2016 verhängt. Die Strafmaßnahmen richten sich unter anderem gegen den russischen Inlandsgeheimdienst FSB und den Militärgeheimdienst GRU, wie Finanzminister Steven Mnuchin am Donnerstag in Washington mitteilte. Moskau kündigte umgehend "Vergeltungsmaßnahmen" an.

SN/APA (AFP)/MANDEL NGAN Mnuchin (l.) straft wegen russischen Cyberaktivitäten ab