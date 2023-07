US-Sanktionen gegen Vertreter der bosnische Republika Srpska

Die USA haben am Montag Wirtschaftssanktionen gegen vier hochrangige Vertreter der überwiegend von bosnischen Serben bewohnten Republika Srpska in Bosnien-Herzegowina verhängt. Ihnen wird vorgeworfen, für die Verabschiedung eines Gesetzes verantwortlich zu sein, "dass die Umsetzung des Friedensabkommens von Dayton gefährdet", wie es in einer Erklärung des US-Finanzministeriums hieß. Der bosnische Serbenführer Milorad Dodik hatte das Gesetz Anfang Juli erlassen.

BILD: SN/APA/SPUTNIK (ARCHIVBILD VON BESU Milorad Dodik, Präsident der bosnischen Republika Srpska