US-Schuldenstreit: McCarthy gewinnt den Budget-Poker - und führt die Rechten vor

Das Repräsentantenhaus spricht sich mit einer klaren Mehrheit für das Ende des Streits um die Erhöhung der Schuldengrenze aus. Dessen Sprecher Kevin McCarthy triumphiert. Seine Zukunft macht der Erfolg nicht einfacher.

Am Ende eines langen Tages, an dem im Kapitol in Washington viel heiße Luft produziert wurde, war die Reihe an Kevin McCarthy. Erstmals in der Geschichte der USA, sagte der Vorsitzende des Repräsentantenhauses in den späten Abendstunden, werde der Kongress weniger Geld ausgeben als im Vorjahr. Die Schuldenwirtschaft der vergangenen Jahre, sagte der Republikaner, werde damit nicht gestoppt. "Aber es ist der Beginn einer Kehrtwende" und der schwere Tanker Washington befinde sich nun endlich auf Kurs.

Die ...