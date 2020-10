US-Senat beginnt mit Anhörung Barretts für Oberstes Gericht

Der US-Senat will am Montag (15.00 MESZ) mit der Anhörung der Kandidatin von Präsident Donald Trump für das Oberste Gericht der USA beginnen. Am ersten Tag geht es im Justizausschuss zunächst um die Vorstellung der konservativen Juristin Amy Coney Barrett und einleitende Stellungnahmen. Die Anhörung geht am Dienstag mit der Befragung der Kandidatin weiter. Trump und die Republikaner im Senat wollen sie noch vor der Präsidentenwahl am 3. November ins Oberste Gericht bringen.

