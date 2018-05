US-Senat bestätigte Haspel als neue CIA-Chefin

Der US-Senat hat der Ernennung der umstrittenen Kandidatin Gina Haspel zur neuen Chefin des Geheimdiensts CIA zugestimmt. Die von Präsident Donald Trump nominierte 61-Jährige erhielt bei der Abstimmung am Donnerstag in Washington eine Mehrheit und kann damit die Leitung der CIA übernehmen. Sie ist die erste Frau an der CIA-Spitze und folgt dem ins Amt des Außenministers gewechselten Mike Pompeo.

SN/APA (AFP/Getty)/CHIP SOMODEVILLA Gina Haspel wird neue CIA-Chefin