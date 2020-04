US-Senat will Sitzungspause am 4. Mai beenden

Der US-Senat will seine Pause wegen der Corona-Pandemie wie geplant beenden und am kommenden Montag wieder zu regulären Sitzungen zusammentreten. "Wir werden nächste Woche wieder zusammenkommen", bestätigte der Mehrheitsführer der Republikaner in der Parlamentskammer, Mitch McConnell, am Montag auf Twitter.

SN/APA (AFP/Getty)/CHIP SOMODEVILLA McConnell informierte die Öffentlichkeit über die Pläne