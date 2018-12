US-Senatorin Warren steigt ins Präsidentschaftsrennen ein

Zwei Jahre vor der Wahl in den USA ist das Rennen um die Präsidentschaft eröffnet. Die einflussreiche Senatorin Elizabeth Warren von der Demokratischen Partei kündigte am Montag die Gründung eines Sondierungskomitees an, das ihre Chancen bei der Wahl 2020 erkunden soll. Ein solches Komitee gilt als erster großer Schritt hin zu einer offiziellen Präsidentschaftskandidatur.

SN/APA (AFP)/JOSEPH PREZIOSO Elizabeth Warren lässt Chancen von Präsidentschaftskandidatur ausloten