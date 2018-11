US-Soldat bei mutmaßlichem Insider-Angriff in Kabul getötet

Ein US-Soldat in Afghanistan ist anscheinend von einem afghanischen Soldaten getötet worden. Ein weiterer wurde bei dem Vorfall in der Hauptstadt Kabul verletzt, wie die Sprecherin der NATO-Ausbildungsmission "Resolute Support", Debra Richardson, am Samstag mitteilte. Der Verletzte werde medizinisch behandelt, sein Zustand sei stabil. Den genauen Ort des Angriffs nannte Richardson nicht.

SN/APA (AFP/Archiv)/SHAH MARAI US-Soldat in Kabul getötet