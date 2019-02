US-Sondergesandter bereitet in Nordkorea Gipfel vor

Der US-Sondergesandte für Nordkorea, Stephen Biegun, hat sich in Nordkorea mit seinem nordkoreanischen Kollegen getroffen, um den Gipfel zwischen Präsident Donald Trump und Kim Jong-un vorzubereiten. Das teilte das US-Außenministerium am Freitag mit. Der Gipfel zwischen Trump und Kim Jong-un soll am 27. und 28 Februar in Vietnam stattfinden.

SN/APA (AFP/Archiv)/ED JONES Stephen Biegun bereitet Gipfel vor